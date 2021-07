Royal Family, Meghan e Kate ai ferri corti: un retroscena che nessuno sapeva!

Royal Family, Meghan e Kate: un retroscena che nessuno sapeva! Le due non hanno mai avuto un rapporto particolarmente stretto

Dovevano essere le due ladies più in vista di Buckingham Palace. Kate e Meghan, mogli di William e Harry non hanno però mai legato più di tanto. Troppo diverse, troppo distanti, per background e abitudini, per carattere e provenienza. All’inizio le due hanno provato a intavolare una sorta di amicizia che però si è andata via via spegnendo con il passare dei mesi. Le cognate più famose dei Windsor non si sono mai amate. La Markle aveva provato a farsi accettare a corte, cercando un rapporto di confidenza con la duchessa di Cambridge. Un’intimità che non le è mai stata concessa da quest’ultima, portandola a sentirsi “molto delusa“, con le speranze infrante velocemente.

Secondo il nuovo documentario di Channel 5 “Meghan at 40″, è stato spiegato come la compagna di Harry si sia sentita “respinta“, anche da quella che reputava la persona più vicina a corte.

Royal Family, Meghan e Kate: troppo diverse per andare d’accordo

L’esperta reale Emily Andrews ha dichiarato: “Le due donne, entrambe outsider, sposate con membri della famiglia reale, vivevano nello stesso complesso a Kensington Palace, avrebbero dovuto essere amiche per forza“.

“E in realtà, questo è ciò che Meghan sperava, come confidato a diversi amici. Confidava in un aiuto di Kate per inserirsi sempre meglio a Londra“.

La Andrews poi aggiunge: “In realtà Kate non si è mai accorta di questo. Semplicemente non ha trovato quell’intesa che la Markle si augurava. Le è rimasta piuttosto distante”.

Come raccontato da Tom Quinn, l’autore di ‘Kensington Palace: An Intimate Memoir’, le due duchesse erano troppo diverse per avere una perfetta sintonia.

“Kate vuole fare le cose con calma, vuole obbedire alle regole, accetta consigli. Meghan è un personaggio molto più stridente che voleva fare tutto a modo suo, quindi questo ha causato una spaccatura”.

Dopo l’intervista da Oprah, tuttavia, la moglie di William è stata una delle pochissime all’interno della famiglia reale a cercare una mediazione. Una forma di diplomazia per attenuare le crepe di un rapporto ormai logoro. La sua opera però non sembra aver sortito gli effetti desiderati.