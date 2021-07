Raffaella Carrà, spunta un omaggio incredibile a Roma: brividi per tutti i suoi fan anche perché nessuno se lo aspettava

C’è ancora tanta voglia di Raffaella Carrà, soprattutto a Roma che era diventata di fatto la sua città anche se la star era cittadina del mondo. E così gli omaggi alla sua vita si moltiplicano, con risvolti sorprendenti e commoventi.

Come il murale comparso nei giorni scorsi in via San Giovanni in Laterano, che è anche la ‘Gay Street romana‘. Un’opera firmata dallo street artist Mr. Churro, su un muro a due passi dal Colosseo e che in poco è diventata virale. C’è lei, con l’inconfondibile caschetto e ci sono solo due parole che riassumono tutto: “- Silenzio + Rumore”. Un chiaro messaggio per sollecitare l’approvazione del Ddl Zan contro l’omotransfobia, usando il volto di un’icona della comunità LGBT.

Un’opera approvata anche da Fabrizio Marrazzo, portavoce nazionale del Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale, Ambientalista e Liberale e candidato sindaco di Roma. “Uno dei miei primi impegno sarà quello di dedicare il tratto di strada vicino al Colosseo, da noi ribattezzato Gay Street, a Rafaella Carrà. Ho scoperto con piacere che dei suoi fan le hanno già fatto un murale con il suo volto e la bandiera arcobaleno del movimento LGBT+ proprio nella Gay Street di Roma vicino al Colosseo”.

Raffaella Carrà, spunta un omaggio incredibile: anche Barcellona le rende omaggio con un murale

In effetti non è nemmeno il primo murale che negli ultimi giorni ha reso omaggio a Raffaella Carrà. Perché anche la Spagna era molto legata all’artista bolognese e così Barcellona ha scelto di celebrarla con un ritratto sui muri della città chiamando un artista di strada di origini italiane.

Lui è Salvatore Benintende, più noto con lo pseudonimo di Tvboy. Ha usato un ritratto di Raffaella con uno sfondo per metà viola e per metà arcobaleno e una frase che recita così: “Una vida es una vida cuando tienes libertad. Todo el resto es solo #rumore”, cioè “La vita è tale quando sei libero, il resto è rumore”.