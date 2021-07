Uno dei protagonisti di un amatissima serie TV di Netflix è stato colpito da un malore sul set.

Il pubblico è in ansia per quanto accaduto nelle scorse ore. Sul set di Better Call Saul, popolare spin-off/prequel di Breaking Bad, l’attore protagonista della serie Bob Odenkirk è collassato a terra mentre si trovava sul set in New Mexico.

L’attore secondo quanto riferito dai colleghi d’oltreoceano di Tmz, è caduto improvvisamente a terra, ed è stato immediatamente soccorso dalla troupe presente sul set che ha subito chiamato i soccorsi.

Netflix: malore sul set per il protagonista di un amatissima Serie TV

Odenkirk è stato così trasportato in ospedale dove si trova tutt’ora. Al momento i dottori non hanno ancora rivelato le sue condizioni e da cosa sia stato causato il malore, così come se durante il trasferimento al nosocomio l’attore fosse cosciente oppure no.

Nonostante i fan siano ignari delle sue condizioni, Odenkirk in queste ore sta ricevendo l’affetto di milioni di persone che lui attraverso le sue interpretazioni sul set è riuscito a fare innamorare di se. La serie, nata nel 2015 sulla Amc, la stessa rete via cavo che ha mandato in onda la serie madre, ha ottenuto un successo record sia dal pubblico che dalla critica: ad oggi, la serie TV vanta diciannove nomination agli Emmy Awards.