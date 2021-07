Netflix, l’annuncio shock di un attore: “Ho scoperto di essere autistico”

Netflix, l’attore di una delle serie TV più amate ha dato l’annuncio shock su Instagram: gli è stato diagnosticata una forma di autismo

La notizia è stata condivisa proprio poco fa su Instagram dall’attore stesso, tra lo stupore dei suoi milioni di fan. L’attore protagonista della serie TV Prison Break Wentworth Miller ha scoperto di essere autistico. “Lo scorso autunno, ho ricevuto la diagnosi informale di autismo. Peceduta da un’autodiagnosi e seguita da una diagnosi formale. È stato un processo molto lungo e tortuoso che ha bisogno di aggiornamento. Sono un uomo di mezz’età, non un bimbo di 5 anni” le sue parole.

L’attore di Netflix ha poi continuato: “Non voglio correre il rischio di essere improvvisamente una voce forte ma male informata. Della comunità autistica so che è stata più volte al centro di dibattiti. Si è parlato a sproposito e io non voglio fare altri danni. Solo alzare la mano e dire: ‘Sono qui. Ci sono stato (senza rendermene conto)’”.

Netflix, l’attore di Prison Break è autistico: l’annuncio su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wentworth Miller (@wentworthmiller)

Con un lungo post su Instagram, l’attore di Prison Break Wentworth Miller ha annunciato ai suoi fan di essere autistico. “Se qualcuno di voi è interessato ad approfondire autismo + neurodiversità, vi indichero numerose persone che condividono contenuti riflessivi e stimolanti su Instagram e TikTok… con cui spacchettare la terminologia. Aggiungendo sfumature. Combattere lo stigma” le sue parole.

“Oh, questa non è una cosa che cambierei. No. Essere autistico mi ha portato ad essere chi sono. Tutto ciò che ho ottenuto e guadagnato. Voglio anche ringraziare le tantissime persone che consciamente o inconsciamente mi hanno dato un po’ più di spazio in questi anni, permettendomi di muovermi al mondo in un modo che forse ha avuto senso per me ma non per loro… grazie” ha poi concluso l’attore di Netflix.