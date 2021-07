Grande Fratello Vip, doccia fredda per una protagonista: addio improvviso

Grande Fratello Vip, doccia fredda per una protagonista: è arrivata la notizia del suo addio improvviso, tutto il pubblico senza parole

Ci sono coppie che il Grande Fratello Vip ha contribuito a creare, ma anche altre che durante e dopo il reality di Canale 5 sono andate in crisi. E così nelle ultime ore è arrivata la conferma di quello che sospettavamo da mesi nonostante la riservatezza dei diretti interessati.

Perché Myriam Catania, attrice, doppiatrice ed ex moglie di Luca Argentero, e il suo compagno Quentin Kammermann non sono più una coppia. La bomba era stata sganciata qualche settimana fa da Matilde Brandi, che con lei aveva condiviso una parte di cammino nella casa del Grande Fratello Vip. Ma fino ad oggi nessuno aveva voluto confermare e commentare.

Il messaggio del pubblicitario francese, che da 4 anni è con lei anche genitore del piccolo Jacques, è chiaro: “Dopo averci riflettuto a lungo e dopo tanti tentativi di lavorare sulla nostra relazione come amanti, Myriam ed io abbiamo raggiunto di comune accordo che non possiamo più crescere come coppia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, ex naufraga nel cast: l’indiscrezione pazzesca

Grande Fratello Vip, doccia fredda per una protagonista: la crisi era cominciata qualche mese fa

In effetti Myriam Catania qualche mese fa a ‘Chi’ aveva confessato la rottura prolungata con il compagno, ma poi era tornato tutto a posto ed erano pronti per ripartire. “Tra noi c’è stato un periodo di crisi molto profonda. Mio marito era tornato in Francia, tra di noi erano subentrati problemi di coppia, problemi personali e anche problemi lavorativi. Il nostro bambino era ancora molto piccolo, per noi è stato un momento terribile e molto complicato”.

Ma la sua partecipazione al GF Vip aveva cambiato tutto: “Quentin è riuscito ad aprirsi, a riprendersi i suoi spazi. Io e lui siamo due chiacchieroni, ci parliamo sempre una sull’altro. In mia assenza lui è tornato ad occuparsi di Jacques. E anche come padre si è preso i suoi spazi, io sono un po’ ingombrante. E poi noi donne nella veste di madri a volte se non facciamo tutto ci viene pure il senso di colpa”.

Aveva anche anticipato che le sarebbe piaciuto avere un secondo figlio e confessato di non avere rimpianti per come era finita con Argentero: “All’inizio della storia con Luca avevo 23 anni. Eravamo dei ragazzini, andavamo a ballare, era un’amore completamente diverso. Ci divertivamo, quella era un’altra stagione e un altro amore”.