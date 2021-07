Giorgia Soleri, attacco choc alla ragazza di Damiano dei Maneskin: “Meriti di morire” – VIDEO

Giorgia Soleri, attacco choc alla ragazza di Damiano dei Maneskin: sta succedendo tutto inn queste ultime ore.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin, Giorgia Soleri, è tornata su Instagram dove ha mostrato nelle Stories dei messaggi di odio che ha rivenuto in queste ore. La modella ha deciso di sfogarsi con i suoi followers che ogni giorno la sostengono e le stanno vicino con messaggi di affetto.

Difatti, in questo momento di sconforto, la Soleri non è stata lasciata sola. Per ricevere l’ immediato supporto dei suoi fans, è bastata una Insta Stories dove ha condiviso il messaggio ricevuto da un hater: “Ti odio così tanto, sei una fott******* tr*** che merita di morire nel modo più tragico possibile. Ti odio”.

Come la stessa attivista ha dichiarato, non è questo il primo messaggio intriso di odio che riceve e sicuramente non sarà nemmeno l’ultimo: “E anche oggi la gente ce la fa domani. Riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo che è pieno di cuori di panna, non sono tutti str****). Me ne vado a dormire va, che stanotte ore di sonno 2 a dir tanto”.

Messaggi di odio ricevuti da Giorgia Soreli: parte immediatamente la solidarietà dei suoi fans

Giorgia Soleri, a differenza di quanto in molti pensano, è stata sempre seguitissima su Instagram, dapprima che lei e Damiano ufficializzassero la loro relazione. Dopo il messaggio condiviso dall’attivista, i fans si sono immediatamente mobilitati manifestandole tutto il loro sostegno e la loro solidarietà.

La Soleri difatti è apparsa molto commossa dopo che i suoi followers hanno creato un hashtag dedicato a lei: “Avete davvero creato un hashtag per me? Per farmi arrivare tutto questo amore? Io sono senza parole..“. La ragazza di Damiano ha così ringraziato tutti coloro che hanno speso una parola d’affetto. “Non so se me lo merito ma mi avete riempito il cuore. Stavo riposando ed è stato davvero uno dei risvegli migliori della mia vita. Sono commossa. Vi abbraccio fortissimo!”.