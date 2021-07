GF Vip 6, clamoroso ritorno: ex concorrente partecipa di nuovo col marito?

Al prossimo GF Vip 6 potrebbe prendere tornare una vecchia concorrente in compagnia del marito. Andiamo quindi a vedere tutte le novità sulla nuova edizione.

Manca pochissimo per il GF Vip 6 che partirà dal prossimo settembre, sempre su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. Infatti il direttore di ‘Chi Magazine’ sta riuscendo a comporre un cast di tutto rispetto, pronto a competere con l’ultima edizione del reality. Nel cast potrebbe tornare anche Maria Monsé, ormai ex opinionista dei salotti di Barbara d’Urso.

Infatti l’opinionista non avrà più il ruolo all’interno del salotto, visto che Pomeriggio 5 è stato completamente rivoluzionato. Come abbiamo detto l’opinionista ha già partecipato ed al settimanale Nuovo Tv ha rivelato: “La possibilità che il GF Vip duri fino a maggio 2022 non mi spaventa. Non ho problemi a farmi conoscere come sono“. Andiamo quindi a vedere qual è la novità con il ritorno di Monsè all’interno della trasmissione.

GF Vip 6, l’indiscrezione su Maria Monsè: parteciperà con il marito?

Appare quasi certa la partecipazione di Maria Monsè all’interno del Grande Fratello Vip. Infatti la showgirl è ricordata proprio per le sue apparizioni da Barbara D’Urso, dove spesso ha litigato con Alessandro Cecchi Paone. Inoltre il grande pubblico la ricorda anche per le polemiche che l’hanno vista coinvolta con l’adorata figlia Perla Maria. Adesso la Monsè potrebbe partecipare al programma in compagnia del marito Salvatore Paravia.

Durante l’ultima intervista Maria ha commentato l’indiscrezione affermando: “E’ prematuro fare riflessioni, anche solo per scaramanzia. Da buon napoletano, poi, mio marito non potrebbe non esserlo“. La sua partecipazione sembrerebbe quasi scontata, ma nelle ultime ore sarebbero spuntati nuovi candidati. Riguardo la sua partecipazione al GF Vip 3, Maria ha concluso dichiarando: “Tremavo per l’emozione. Sono rimasta in gioco solo due settimane“.