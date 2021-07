Fortnite, arrivano decine di nuove skin: serie TV, videogiochi e molto altro

Ancora novità in arrivo su Fortnite. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, presto arriveranno skin di personaggi di videogiochi e serie TV

Nonostante manchino ancora diverse settimane alla stagione 8 di Fortnite Capitolo 2, già stanno iniziando ad arrivare diverse indiscrezioni ed anticipazioni su alcune delle skin che potrebbero entrare a far parte del battle royale. Ancora non è chiaro quali andranno a comporre il nuovo Pass Battaglia e quali invece verranno messe in vendita nello shop.

Quel che è certo è che Epic Games sta lavorando a diverse novità, con partnership di livello e brand di lusso pronti a stringere accordi di partnership. A dare le dovute anticipazioni ci ha pensato la stessa software house con un sondaggio proposto agli utenti. Si parla di personaggi appartenenti ad anime, serie TV, film e videogiochi che potrebbero fare il loro esordio all’interno del videogame.

Fortnite, tutte le skin in arrivo con la stagione 8

Grazie al questionario che recentemente Fortnite ha proposto ai suoi utenti, possiamo iniziare a stilare una lista delle possibili skin che faranno il loro esordio all’interno del battle royale con la stagione 8. C’è un elenco davvero lungo, che va da Naruto a Goku di Dragon Ball, passando per il Capitano Price di Call of Duty, Joel di The Last of Us, Snake di Metal Gear Solid, Lady Dimitrescu di Resident Evil Village e molti altri. Si parla addirittura di rilasciare skin a tema Breaking Bad e FIFA, anche se su questo fronte ci sono meno conferme.

Difficile pensare che tutte queste varianti arriveranno con l’esordio della nuova season. Ma è chiaro che Epic Games vuole fare ancora una volta le cose in grandi, promettendo ai propri utenti tantissime novità.