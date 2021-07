Federica Pellegrini esce allo scoperto con la sua storia d’amore: incredibile

Ha atteso che si concludesse la sua carriera come nuotatrice per comunicare la sua storia d’amore. Federica Pellegrini racconta: perché non lo ha fatto prima

Federica Pellegrini per la prima volta parla a cuore aperto della sua situazione sentimentale. Come in tanti credevano, seppure non fosse mai arrivata prima d’ora una conferma dai diretti interessati, la nuotatrice ha una relazione con il suo allenatore: Matteo Giunta. E’ da tempo che si parlava di una storia d’amore tra i due, ma entrambi non hanno mai lanciato segnali molto evidenti.

La ‘Divina’ del nuoto ha deciso di venire allo scoperto e lo ha fatto attraverso i microfoni del Tg1, non appena si è conclusa la finale 200 stile libero di Tokio dove la Pellegrini si è classificata al settimo posto. La nuotatrice parlando della sua love story ha spiegato anche perché vi fosse tanto riserbo. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. -Ha spiegato Federica -. Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro”.

Cosa ha spinto la Federica Pellegrini e Matteo Giunta a tenere segreta la loro relazione? Scopriamolo insieme

Federica Pellegrini, conclusasi la finale di stile libero a Tokio ha deciso di venire allo scoperto annunciando la sua relazione con l’allenatore Matteo Giunta. La nuotatrice lo ha fatto attraverso i microfoni del TG1 dove ha spiegato anche il motivo che ha spinto entrambi a non dichiararsi prima: “La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano, sia sportivo”.

Nonostante abbia raggiunto solo il settimo posto, la nuotatrice ha affermato di essere serena e soddisfatta del percorso che ha fatto in tutti questi anni di carriera. Dunque, dopo questa finale olimpica, per la Pellegrini è arrivato il momento di lasciare il nuoto: “Mi hanno detto che l’avrei capito quando sarebbe arrivato il momento. E’ come un interruttore, acceso-spento!”. In bocca al lupo a Federica Pellegrini per il futuro che sembrerebbe essere carico di impegni e progetti da portare avanti.