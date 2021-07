Chiara Nasti dice basta: decisione irremovibile – FOTO

Una decisione necessaria quella di Chiara Nasti che ha maturato un pensiero che sembrerebbe voler portare avanti per sé stessa

L’influencer partenopea ha deciso di prendersi una pausa. Chiara Nasti, che dei social ne fa il suo lavoro, ha pensato che è arrivato il momento di distaccarsi un po’ e vivere la sua vita da giovane 23enne: “Amo chi mi supporta da sempre, ma in questo momento voglio dedicare del tempo a Chiara”.

Un pensiero che le frullava nella testa da tempo, ma che ha necessitato altrettanto per poter essere messo in pratica: “Avevo paura di poter deludere gli altri, ma far bene a me. È giusto che io lo faccia, in questi anni non ho mai pensato al 100% a me, ho messo avanti le mie amicizie, le persone che amo, come giusto che sia, tralasciando un po me stessa”.

Chiara Nasti, la pausa necessaria per riprendere la sua vita in mano

Non moltissimo tempo fa, Chiara Nasti è stata vittima di uno scherzo de Le Iene che non ha fatto altro che confermare qualcosa che agli occhi di molti è evidente: la dipendenza dell’influenzar dal suo smartphone. È pur vero che la Nasti col suo telefono ci lavora, ma arriva un momento in cui è necessario dare spazio ad altre priorità.

È per questo che la vecchia fiamma di Nicolò Zaniolo ha affermato: “Voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e s sicuramente per un periodo lontano da Internet”.