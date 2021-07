Cecilia Rodriguez, incidente in bicicletta: le sue condizioni – VIDEO

Disavventura per Cecilia Rodriguez, vittima di un incidente in bicicletta. La showgirl riporta le sue condizioni sulle stories di Instagram.

Altra disavventura per Cecilia Rodriguez, vittima di un incidente in bicicletta. Infatti la showgirl si trovava in giro per Milano, quando è caduta rovinosamente a terra. A rivelare il tutto ci ha pensato proprio la showgirl attraverso le stories di Instagram. Infatti all’interno dei brevi video postati sui social, Chechu ha mostrato anche la medicazione al braccio. Durante i post sul social network Cecilia ha raccontato: “Oggi mi sentivo molto carica e per la prima volta ho preso la bici per fare un bel giro per Milano. Sono stata anche al parco dove ho fatto gli addominali“.

La Rodriguez ha poi continuato riportando l’incidente: “Poi nel pomeriggio sono andata dal dentista sempre in bici, ma sono caduta. Per fortuna l’equipe del mio dentista mi ha medicato tutte le ferite“. Fortunatamente il tutto si è risolto con qualche cerotto e con la showgirl che ha sdrammatizzato il tutto affermando: “Adesso sono uscita dal dentista e piove… Ma chi me l’ha fatto fare a uscire in bici?“.

Cecilia Rodriguez, fan stupefatti: “Complimenti per la performance”

Prima dell’incidente Cecilia Rodriguez aveva sorpreso tutti con una performance video, un progetto lavorativo diventato finalmente di dominio pubblico. Infatti con un post su Instagram la modella ha comunicato la nuova partnership con ‘Xiaomi‘. Nel video promozionale Chechu ha recitato la parte di un’agente segreta, riuscendo a stupire tutti per la prova attoriale.

La fidanzata di Ignazio Moser su Instagram ha affermato: “Io come Black Widow sempre pronta per una missione speciale“. Inoltre il vestito di pelle indossato durante la collaborazione le ha donato un’aria aggressiva ed allo stesso tempo seducente. Quindi è stata gradita la sorpresa che Cecilia aveva annunciato negli ultimi giorni, con la Rodriguez che è diventata testimonial di Xiaomi.