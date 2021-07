Carlo Conti, annuncio sul cast di Tale e Quale Show: decisione definitiva

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente uno dei componenti del cast della prossima stagione di “Tale e Quale Show”, commentando la scelta e riprendendo la polemica lanciata da Ghali l’anno scorso.

Durante l’ultima stagione di “Tale e Quale Show“, Ghali aveva sollevato una polemica dopo aver visto Sergio Muniz che lo imitava cantando “Good Times”. Il cantante italo-tunisino non ha gradito, sottolineando che il programma Rai, che ha proposto il suo personaggio per la seconda volta, si era soffermato su luoghi comuni e aspetto fisico.

LEGGI ANCHE >>> Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti comunica i nomi dei partecipanti: che gaffe

NON PERDERTI >>> Rai, Carlo Conti ci pensa: vuole riproporre il programma di Amadeus

Ghali citò apertamente anche il fenomeno della “blackface“, ovvero quando un bianco si trucca in maniera caricaturale per sembrare un nero. Fece eco anche alle recenti proteste per la morte di George Floyd negli Stati Uniti, commentando che la scelta della Rai era davvero poco appropriata in quel momento storico.

Ecco il video della contestata imitazione di Sergio Muniz ed i commenti di Ghali subito dopo:

Tale e Quale Show, Carlo Conti risponde a Ghali?

Carlo Conti e la Rai hanno preso seriamente in considerazione quanto detto da Ghali. Il conduttore toscano, infatti, ha annunciato che nel cast di “Tale e Quale Show” ci sarà anche Deborah Johnson, proprio per ovviare al problema della blackface. La corista italo-americana è la figlia di Wess (Wesley Johnson) e vanta duetti importanti.

LEGGI ANCHE >>> Carlo Conti, nuovo arrivo in famiglia: fan letteralmente impazziti – FOTO

Sul settimanale “Oggi” Carlo Conti giustifica così la scelta del nuovo componente del cast di “Tale e Quale Show”: “L’ho risolta così, ci sarà lei a portare in scena i cantanti afro-americani. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi ‘razzista‘ non poter imitare gli artisti della black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza“.

Ecco il cast di “Tale e Quale Show” annunciato da Carlo Conti su Instagram: