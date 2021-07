Calciomercato Juventus, che mazzata per Allegri: va in Premier League e nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca.

La Juventus è pronta ad investire in questa sessione di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La scorsa stagione è stata la peggiore degli ultimi anni, nonostante i due titoli conquistati con Andrea Pirlo in panchina. C’è volontà da parte dell’ambiente bianconero di tornare a competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Champions League.

Proprio per questo motivo, sul taccuino dei dirigenti ci sono alcuni nomi molto importanti. A partire da Manuel Locatelli, il sogno a centrocampo per il quale il Sassuolo vuole almeno 35/40 milioni di euro. Tiene banco anche il possibile ritorno di Miralem Pjanic, mentre si continua a trattare col Santos per Kaio Jorge. Intanto, un altro obiettivo per l’attacco potrebbe presto finire in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Vlahovic verso il Tottenham

Stando a quanto raccontato dal Telegraph, il Tottenham di Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi su Dusan Vlahovic della Fiorentina. Gli Spurs dovranno probabilmente fare a meno di Harry Kane dalla prossima stagione, con il bomber inglese diretto verso il Manchester City di Pep Guardiola. Per rimpiazzarlo, l’attaccante serbo classe 2000 rappresenterebbe il profilo ideale per stazza e caratteristiche.

C’è ovviamente da convincere la squadra di Rocco Commisso, che vorrebbe invece blindarlo con un nuovo contratto da superstar. Ma non è finita qui. Sempre stando a quanto raccontato dal quotidiano britannico, sembra che Paratici voglia fare ancora spesa in Serie A e portare a Londra anche Simy, che tanto bene ha fatto lo scorso anno con la maglia del Crotone.