Calciomercato Juventus, Bonucci va via: destinazione pazzesca

Novità sul calciomercato in uscita della Juventus. Infatti a sorpresa potrebbe partire Leonardo Bonucci con la destinazione che spiazza tutti.

Leonardo Bonucci potrebbe essere il primo nome in uscita nel calciomercato della Juventus. Infatti il difensore fresco campione d’Europa con l’Italia è sacrificabile per Massimiliano Allegri. Il mister bianconero, infatti, ha precisato che Leo non sarà nemmeno il vice-capitano e che quando non ci sarà Giorgio Chiellini la fascia passerà a Paulo Dybala. La decisione non è andata di certo giù a Bonucci, che adesso inizia a guardarsi intorno sul mercato.

A riportare la notizia del clamoroso addio ci ha pensato il portale specializzato calciomercato.it. Infatti come si legge sul sito, Leonardo Bonucci ha un contratto blindatissimo che scade a giugno 2024 e da poco meno di 6 milioni di euro netti. Inoltre ad oggi la valutazione del difensore sul mercato oscilla tra i 15 e i 18 milioni di euro. Andiamo quindi a vedere chi potrebbe acquistare il difensore bianconero.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Bonucci: le possibili destinazioni

Nelle ultime settimane la Roma di Josè Mourinho ha fatto un sondaggio per l’acquisto del calciatore. Però le cifre per il contratto del difensore classe ’88 sono troppo alte per il club giallo-rosso. La compagine romanista infatti ha deciso di puntare su Matias Vina, il difensore 23enne che ha conquistato la Copa Libertadores con la maglia del Palmeiras. Per Bonucci quindi si prospetta un trasferimento all’estero.

A stimare tantissimo il centrale di Viterbo c’è anche Pep Guardiola. L’allenatore del Manchester City è noto per il suo ‘Tiki Taka’ e vedrebbe benissimo l’italiano nel suo sistema di gioco. Infatti Guardiola apprezza moltissimo le qualità tecniche di Bonucci e sembrerebbe pronto a fare un sondaggio con la dirigenza.

Inoltre il secondo club inglese pronto ad acquistare il calciatore è il Tottenham. A facilitare la trattativa, qui, potrebbe esserci Fabio Paratici, ex Juventus e nuovo direttore sportivo degli Hotspurs. Vedremo quindi se Leonardo Bonucci cambierà maglia prima dell’inizio della nuova stagione.