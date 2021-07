WhatsApp, da oggi non perderete più i messaggi: trucco geniale

Stop alla perdita di messaggi importanti su WhatsApp. Arriva il trucco geniale: basta scaricare un’applicazione ed il gioco è fatto

Arriva un trucco geniale per non perdere più i messaggi importanti su WhatsApp. Da oggi nessun timore per coloro che ad ogni cambio di cellulare o ad ogni backup mancato perdevano preziosissime conversazioni. E’ tutto molto semplice: basta scaricare un’applicazione sul telefonino e il gioco è fatto.

E’ WhatsRemoved + l’applicazione geniale che non può più mancare sul vostro cellulare. Una volta scaricata, questa monitorerà tutto quello che passa tramite WhatsApp sul vostro dispositivo e lo salverà.

Basta timori per coloro che su WhatsApp perdevano conversazioni e file ad ogni cambio di cellulare e ad ogni backup non effettuato. Arriva WhatsRemoved +, l’applicazione che scaricata sul tuo smartphone ti salverà da spiacevoli inconvenienti.

Questa ultima oltre ai messaggi salverà anche i file che riceverete dai vostri contatti. Ovviamente sarete voi a stabilire cosa salvare spuntando le voci che ritenete più opportune su WhatsRemoved +. Infine i dati saranno salvati sul vostro cellulare così da non mettere a repentaglio la vostra privacy.