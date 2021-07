Uomini e Donne, intervento contro il tumore: “Abbiamo ucciso la bestia maledetta” – FOTO

Un intervento contro il tumore per un’ex dama di Uomini e Donne che ha vissuto giorni molto difficili e ne è finalmente uscita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Anna Monti (@luisaannamonti)

Un sorriso chiaro e tondo da sotto la mascherina, gli occhi che brillano di felicità: Luisa Anna Monti ce l’ha fatta a sconfiggere il tumore contro cui lottava. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne aveva scoperto già da tempo del male che l’aveva colta ed ha fatto di tutto pur di combatterlo.

Poche ore fa Luisa Anna Monti ha dato la lieta notizia a tutti i suoi followers: “Buongiorno amiche e amici adorati, qui non si smette di sorridere neanche dopo 7 ore di intervento. È andato tutto bene. Finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta. Primo step superato”.

Uomini e Donne, Luisa Anna Monti sconfigge il tumore: che gioia

L’ex dama di Uomini e Donne ha fatto commuovere buona parte del web che ha festeggiato con lei la rimozione del tumore che l’ha colpita. Nonostante, come dice lei, si tratti soltanto di un primo step e che seguiranno delle terapie da fare, Luisa Anna Monti non smette di sorridere neppure sotto la mascherina e continua a lottare per la sua vita.

Con la gentilezza e la cordialità che la contraddistinguono, l’ex dama ha voluto ringraziare tutti coloro che sono stati al suo fianco durante questo percorso, aggiungendo un particolare commovente sui genitori: “Un grazie ai miei Angeli custodi che mi hanno tenuto la mano la mia mamma e il mio Papà”. Luisa Anna ha voluto ringraziare tutto lo staff del Policlinico Gemelli di Roma che l’ha operata.