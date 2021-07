Temptation Island, incredibile spoiler: pubblico furioso – VIDEO

Arriva un incredibile spoiler sulla puntata finale di Temptation Island. La rivelazione fatta da un tentatore sul web, ha generato malcontenti

Sta per concludersi il viaggio nei sentimenti delle sei coppie approdate a Temptation Island. Ad un passo dalla puntata finale, in onda questa sera martedì 27 luglio, è arrivato un incredibile spoiler che ha messo in agitazione il pubblico del seguitissimo reality show condotto da Filippo Bisciglia.

L’importante rivelazione è giunta in una diretta organizzata dal tentatore napoletano, Luciano Punzo, su Instagram. Collegati con lui anche Luca Mancini, Samuele Criselesi, Giuseppe Ambrosio e Davide Basolo. Tra i cinque sembrava esserci una chiacchierata tranquilla quando ad un certo punto, uno di loro si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione di troppo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Temptation Island, resa dei conti finale: tutti contro tutti

Temptation Island, tentatore fa un incredibile spoiler: chi e cosa ha dichiarato?

Al momento ancora non è chiaro chi sia stato a rilasciare qualche dettaglio di troppo sull’evoluzione del rapporto tra le sei coppie che hanno messo in gioco i propri sentimenti nel villaggio Is Morus Relais in Sardegna. L’autore dello spoiler ha però evidenziato che sono tutti usciti da single dal reality show di Canale Cinque.

E’ stato Amedeo Venza a diffondere la notizia sul proprio account privato di Instagram. Nella Insta Stories dell’ex corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne si legge: <<Uno dei tentatori poco fa in una diretta ha spoilerato sulla loro situazione attuale: “Siamo usciti tutti single“. 118 per le fidanzate che pensavano di aver trovato l’amore della loro vita ahahahah>>.ù

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Filippo Bisciglia, arriva una notizia fantastica: italiani esterrefatti

GUARDA QUI IL VIDEO DI AMEDEO VENZA>>> Temptation Island: lo spoiler di un tentatore

Intanto non è sicuro che tale dichiarazione sia veritiera. Il tentatore in quesitone avrebbe potuto dire queste parole solo per sviare i telespettatori, quasi certi che alcuni tentatori abbiano trovato l’amore nel villaggio delle ragazze e che dunque per alcune coppie sia definitivamente finita. Non ci resta che attendere la puntata finale in onda questa sera su Canale Cinque.