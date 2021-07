Sanremo 2022, scoppia la bomba: famoso cantante alla conduzione?

Averlo alla conduzione di Sanremo 2022 sarebbe una vera e propria bomba: lui butta l’amo, sta alla produzione abboccare

La ricerca del conduttore per il prossimo Festival di Sanremo è ancora in corso, Amadeus è sempre il nome maggiormente accreditato, ma c’è qualcuno che sogna di stare al suo fianco sul palco del Teatro Ariston per il 2022. A raccontare del suo desiderio al Corriere della Sera è Fabio Rovazzi che ha spiegato come nei passati due anni il conduttore della kermesse musicale abbia tentato di portarlo a Sanremo senza riuscirci.

In particolare, l’autore delle hit che hanno fatto ballare tutta Italia ha spiegato: “L’anno scorso Amadeus mi avrebbe voluto in gara, ma il canto mi fa stare male. Però mi sono divertito tantissimo a condurre Sanremo Giovani nel 2018 con Pippo Baudo. Se Amadeus mi volesse al suo fianco sarei felicissimo”.

Sanremo 2022, un’occasione di rinascita per Fabio Rovazzi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi)

Da Andiamo a comandare nel 2016, ad oggi, Fabio Rovazzi ha avuto qualche conquista discografica e cinematografica, ma se dovesse ripensare al suo esordio, il giovane artista ha ammesso: “Ho rimosso tutto, ho vissuto col pilota automatico, facevo triple e quadruple. Una botta imprevedibile. Quando ho sentito la mia voce per la prima volta ho pensato che fosse inascoltabile, ancora oggi la odio”.

Tuttavia, è impossibile rimuovere la sua collaborazione col mitico Gianni Morandi.

“E’ stato il big bang delle collaborazioni, da allora non è più un errore per un cantante di un’altra generazione partecipare a una cosa giovane”.