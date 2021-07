Raffaella Carrà sarebbe dovuta tornare in televisione nel 2020 con un programma che avrebbe festeggiato un anniversario molto importante per la conduttrice e per gli spettatori italiani: scopri di cosa si tratta.

Dopo la morte di Raffaella Carrà, sono state trasmesse le repliche di uno dei programmi che ha rappresentato di più il caschetto della televisione italiana: Carramba. Quello che sorprende sono gli ascolti: si parla di oltre due milioni di spettatori e circa il 12% di share per una trasmissione del 1995.

“Carramba che sorpresa“, infatti, fu trasmesso inzialmente dal 1995 al 1998. I due anni successivi, lo show venne rinominato “Carramba che fortuna” per via dell’abbinamento con la Lotteria Italia. I contenuti di successo dello spettacolo, infatti, come i ballerini di Raffaella Carrà e le storie della gente comune, rimasero immodificati.

Raffaella Carrà era pronta a tornare sulla Rai

Sorprende scoprire che la Rai stava progettando un remake di “Carramba che sorpresa”: Raffaella Carrà avrebbe anche accettato. Il progetto, però, non riuscì più ad andare in porto a causa della pandemia. Con le distanze di sicurezza, infatti, è impensabile allestire un programma basato sugli abbracci ed i ricongiungimenti.

La Rai avrebbe dovuto mandare in onda la trasmissione anche per celebrare un importante anniversario dello storico programma: dalla prima puntata di dicembre 1995, infatti, sono passati oltre 25 anni, ma l’affetto degli spettatori per Raffaella e per il programma è rimasto forte come allora.