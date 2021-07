Massimo Giletti, clamoroso dietrofront: torna in prima serata

A distanza di qualche settimana, clamoroso dietrofront per Massimo Giletti. Il conduttore torna in prima serata

Se n’era parlato giusto qualche settimana fa dell’addio di Massimo Giletti da La7. Il noto conduttore televisivo non compariva più nella lista del nuovo palinsesto in partenza da settembre, lasciando presagire un arrivederci e addirittura un possibile ritorno in Rai. “Questa è stata l’ultima puntata di Non è L’Arena, sono stati quattro anni straordinari” spiegava Giletti lo scorso 13 giugno.

Qualche ora fa, però, la notizia clamorosa e del tutto inattesa: martedì 3 agosto alle ore 21.20 Giletti torna su La7 per condurre Non è L’Arena di sera. Una nuova puntata inedita ed esclusiva, che vedrà la testimonianza delle due ragazze vittime di violenza sessuale da quattro giovani dopo una notte in discoteca.

Massimo Giletti torna su La7? I possibili scenari

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, Massimo Giletti potrebbe clamorosamente tornare su La7. O meglio, ritirare il suo addio e continuare l’avventura sul canale di proprietà di Urbano Cairo. Come detto, il prossimo 3 agosto alle ore 21.20 andrà in onda una puntata speciale di Non è L’Arena di sera, durante la quale ci sarà la testimonianza di due ragazze violentate da quattro giovani dopo una notte in discoteca nel luglio del 2019.

La Procura di Tempio Pausania ha chiesto l’archiviazione, ma in molti si chiedono come mai la pm non voglia credere alle due giovani vittime. La puntata di Non è L’Arena in onda settimana prossima servirà a sciogliere ogni dubbio a riguardo. Ma cosa succederà con Giletti? Un’ultima uscita su La7 o una possibile conferma per il prossimo anno? Staremo a vedere.