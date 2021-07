Germania, esplode impianto chimico: scatta l’allarme nell’intera area

L’esplosione avvenuta in un impianto chimico a Leverkusen è stata classificata altamente pericolosa dalla Protezione Civile: ci sono feriti

Un’esplosione in un impianto chimico in Germania, a Leverkusen, ha fatto scattare l’allarme nell’intera area della regione tedesca del Nordreno-Vestfalia. E’ stato chiesto alla popolazione di non uscire e di tenere chiuse porte e finestre in quanto l’evento sia stato classificato altamente pericoloso dalla Protezione Civile tedesca.

Dall’impianto chimico si è sopraelevata un’enorme colonna di fumo che si è diffusa in tutta l’aria. Inoltre l’esplosione avvenuta in un inceneritore di rifiuti pericolosi, avrebbe provocato diversi feriti

Intanto si cerca di fare chiarezza sulle cause che hanno provocato l’esplosione avvenuta intorno alle ore 10 di questa mattina. La polizia tedesca ha stabilito la chiusura delle principali autostrade limitrofe alla zona interessata.