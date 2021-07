Fortnite, è apparso un misterioso countdown: di cosa si tratta

Moltissimi giocatori hanno notato la comparsa di un countdown all’interno di Fortnite. Ecco di cosa si potrebbe trattare

Un vero e proprio conto alla rovescia. Questa mattina i giocatori di Fortnite si sono svegliati con una piacevole sorpresa, anche se ancora non è dato sapere di cosa si tratta. Tantissime le segnalazioni su Twitter e su Reddit, con gli utenti che si stanno chiedendo a cosa potrebbe essere collegato il countdown.

Vi abbiamo già parlato della possibile data di lancio dell’evento dedicato al concerto di Ariana Grande. Che sia questo un ulteriore indizio a riguardo? O magari potrebbe trattarsi di un altro evento esclusivo e totalmente a sorpresa. Quel che è certo è che Epic Games non lascia mai nulla al caso, e vorrà stupire ancora una volta tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, da oggi non perderete più i messaggi: trucco geniale

A countdown has started to appear for some people! It seems to end in 10 days from now!

(Thanks to @isaacha01507221 for sending me this screenshot in DMs!) pic.twitter.com/3zbprKnnrj

— Shiina (@ShiinaBR) July 27, 2021