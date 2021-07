Fortnite, c’è la data del prossimo evento: è molto prima del previsto!

Finalmente abbiamo la data del prossimo evento su Fortnite. Tutte le informazioni sono state rivelate da un leaker

Ancora tantissime novità in arrivo su Fortnite. Il messaggio lanciato da Epic Games è chiaro: partnership di livello e collaborazioni continue per tenere milioni di videogiocatori incollati allo schermo. Ad ormai oltre un mese dal lancio della stagione 7, è tempo per il battle royale di accogliere nuove skin ed eventi esclusivi.

Proprio in questo senso, nelle ultime ore è uscito un nuovo leak che svela la data ufficiale del prossimo evento in-game. Ancora non è chiaro quale sarà, ma più voci parlano del tanto atteso concerto di Ariana Grande (con il rilascio della skin esclusiva). Ecco tutte le informazioni svelate e quello che c’è da sapere.

The thing people are hyping up is the event (which might be the Ariana Concert) that is currently set to take place on July 31st.

v17.21 should release within the next few days and add the files required for this event (however they will most likely be encrypted)

— iFireMonkey (@iFireMonkey) July 25, 2021