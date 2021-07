Elisa Isoardi, splendida notizia: il suo ritorno in TV

Aveva annunciato un po’ di tempo per sé fuori dalla TV, ma Elisa Isoardi potrebbe tornare prima di quanto pensiate!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

A seguito della fallimentare esperienza – solo per l’infortunio rimediato – all’Isola dei Famosi ed aver lasciato dopo 18 anni di servizio a La Prova del Cuoco causa chiusura del programma, Elisa Isoardi si è data un momento di pausa. Ufficialmente, la conduttrice ex compagna di Matteo Salvini non è presente in nessun palinsesto, ma le acque pare si stiano muovendo, anche in maniera piuttosto concitata.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, tronisti sotto accusa: “Avete preso in giro la redazione”

NON PERDERTI > > > Amici 21, in dubbio la riconferma di un insegnante: grandissima sorpresa!

I rumors più insistenti, circa un nuovo nuovo impiego, erano quelli che la Isoardi avrebbe avuto un posto in Mediaset: alla consegna sei palinsesti, il suo nome non è apparso in nessun programma ed ogni certezza è svanita. Che fine farà la conduttrice?

LEGGI ANCHE > > > Flavio Insinna, rivelazione commovente: “Vi spiego perché non ho figli”

Elisa Isoardi, il futuro della conduttrice: ritorno in TV?

Benché una pausa dal proprio lavoro è concessa, Elisa Isoardi non è quel tipo di persona che mette in standby i suoi progetti per poi riprenderli anni dopo, preferisce inseguire passo dopo passo i suoi sogni ed i suoi obiettivi. Proprio tra questi obiettivi potrebbe esserci la conduzione di un nuovo programma sui canali Discovery.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Massimo Giletti, clamoroso dietrofront: torna in prima serata

L’indiscrezione è del portale NuovoTV che fa sapere che non è malvagia l’idea di vedere la Isoardi alla conduzione di un programma di cucina – suo habitat preferito – su un canale come Real Time che gode di ottime utenze, soprattutto visto e considerato l’avvento della piattaforma Discovery.