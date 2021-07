Calciomercato Milan, scambio con un club tedesco: affare a sorpresa!

Calciomercato Milan, si lavora ad uno scambio con un club tedesco che avrebbe del clamoroso. Ecco tutti i dettagli

Continua la caccia del Milan al trequartista. Questa sessione di calciomercato è partita col botto per i rossoneri, che però non sono ancora sazi. Tanti i nomi fatti, e non solo per l’attacco. Potrebbe presto arrivare un quarto centrocampista, si sta lavorando anche al vice Calabria e, ovviamente, al nuovo numero 10. Simbolico, perché quel numero di maglia lo ha già preso Brahim Diaz.

C’è poi la suggestione Kaio Jorge per l’attacco, anche se al momento la Juventus sembra essere leggermente favorita per lui. Intanto, ai microfoni di Sportmediaset il giornalista Claudio Raimondi ha parlato di un clamoroso scambio che potrebbe prendere quota nei prossimi giorni con un club tedesco. Se ne sta parlando, con possibili risvolti immediati.

Calciomercato Milan, scambio Leao-Brandt col Borussia Dortmund

Stando a quanto raccontato dal giornalista Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset, Milan e Borussia Dortmund starebbero pensando ad uno scambio che vede coinvolti Rafael Leao e Julian Brandt. L’esterno portoghese andrebbe a giocare in Bundesliga con la maglia giallonera, con l’ex Leverkusen che invece rinforzerebbe la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma non c’è ancora una trattativa vera e propria messa in piedi.

Questo perché Maldini e Massara non vorrebbero privarsi di un giocatore importante come il portoghese, e avrebbero inoltre dato la priorità a Vlasic del CSKA Mosca. Il croato sta forzando la mano per arrivare in Serie A, ma il suo attuale club non cede alla formula del prestito con diritto di riscatto.