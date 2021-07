Calciomercato Juventus, pronto il colpo in attacco: dipende tutto da CR7. Nedved e Cherubini vogliono regalare un grande nome ad Allegri

La Juventus ha le idee chiare su come costruire una rosa di nuovo in grado di portare lo scudetto a Torino. Cherubini e Nedved stanno pianificando le mosse con Massimiliano Allegri, molto più coinvolto sul mercato rispetto ai suoi predecessori. Il primo obiettivo è sempre Manuel Locatelli, con cui c’è già un accordo di massima sull’ingaggio. Per accontentare il Sassuolo mancano ancora una decina di milioni, che verranno probabilmente coperti con l’inserimento di un altro giovane oltra a Dragusin (Fagioli?).

A quel punto ci si concentrerà solo sull’attacco. Dybala non è più in discussione e almeno di clamorose offerte dalla Premier, rimarrà a Torino. Tutto ruota attorno alla decisione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è tornato ieri in Italia, mettendosi subito a disposizione di mister e compagni per iniziare la preparazione. Al momento l’idea sembrerebbe quella di onorare l’accordo fino al 2022 con i bianconeri, ma il Psg resta sempre in agguato. Leonardo lo ha messo in cima alla lista dei desiderata qualora dovesse partire Mbappè. Se Florentino Perez sborserà i 150 milioni richiesti, il francese sbarcherà in Spagna. A quel punto verrà innescato l’effetto domino.

Calciomercato Juventus, pronto il colpo in attacco: se parte CR7 si punta Gabriel Jesus

Nell’alternanza di centravanti in giro per l’Europa rientrerebbe anche Gabriel Jesus. Il City è a un passo da Harry Kane e liberà il brasiliano. La Juventus lo ha individuato come principale colpo per cancellare l’eventuale addio di Ronaldo. Il brasiliano sarebbe perfetto per affiancare Dybala e Chiesa, in un attacco giovane ed estremamente tecnico. Un altro verdeoro è però nel mirino della ‘Vecchia Signora’, ovvero Kaio Jorge. Il classe 2002 era cercato dal Milan, con Maldini e Massara arrivati ad offrire 6 milioni al Santos. La cifra non è però ritenuta sufficiente per l’attaccante che andrà in scadenza di contratto il 31 dicembre 2021. A Torino hanno strappato il si del ragazzo per un accordo quinquennale e puntano ad aspettare gennaio per prelevarlo a parametro zero. Nelle ultime settimane si era fatto sotto anche il Benfica, ma la preferenza del diretto interessato è per l’Italia. Kaio Jorge sarebbe il colpo per completare la rosa con la permanenza di CR7. Ad ogni modo, quindi, la Juve avrà un altro sudamericano davanti.