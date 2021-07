Anticipazioni Beautiful, le condizioni di Steffy si aggravano: Ridge furioso

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che le condizioni di Steffy si aggravano e Ridge sarà furioso con la persone che l’ha messa in questa situazione

La storia tra Steffy e John “Finn” Finnegan comincerà da un letto d’ospedale. Le anticipazioni italiane di Beautiful di martedì 27 luglio fanno sapere che Steffy arriverà in ospedale in condizioni gravi in seguito ad un incidente. La figlia di Ridge, infatti, è stata investita da un’auto guidata da Bill. La giovane finisce in coma e l’apprensione di tutti i personaggi è a livelli smisurati.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, terribile confessione: “Mi è accaduto quando avevo 8 anni”

NON PERDERTI > > > Alessandro Borghese, nuovo programma per lo chef: di cosa si tratta

Bill che ha dato il primo soccorso alla malcapitata, spiega che l’incidente non è stato intenzionale né premeditato, ma che si tratta soltanto di una questione accidentale.

LEGGI ANCHE > > > Tale e Quale Show, indiscrezione pazzesca: amatissimo attore nel cast

Anticipazioni Beautiful, Ridge furioso col suo acerrimo nemico

Le anticipazioni di beautiful di martedì 27 luglio fanno sapere che Ridge sarà furioso per le condizioni in cui versa sua figlia e sarà furioso con Bill, soprattutto dopo aver scoperto del bacio con Brooke e coglierà l’occasione per scagliarsi nei suoi confronti ancora una volta. Anche la Polizia metterà sotto torchio colui che ha investito Steffy, oltretutto in un momento di forte preoccupazione per quest’ultima che lo porterà a percorrere l’ospedale su e giù in preda ad un grande stato d’ansia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, nuovo progetto con Rocco Siffredi: l’annuncio fa impazzire i fan

La situazione di Steffy è veramente grave, la giovane è stata affidata alla migliore equipe medica di cui fa parte anche John Finnegan che si interfaccerà proprio con lo Spencer.