Amici 21, in dubbio la riconferma di un insegnante: grandissima sorpresa!

Il futuro di un insegnante di Amici 21 è incerto. La riconferma nel programma è in standby e i fan continuano a interrogarsi.

L’ultima edizione di Amici è stata forse la più bella dall’inizio del talent show. Il programma, nato vent’anni fa con il nome di Saranno Famosi, ha visto tantissimi ragazzi essere protagonisti assoluti non solo all’interno del contesto scolastico ma anche fuori. Cantanti come Aka7even, Sangiovanni, Raffaele Renda e Deddy hanno conquistato le vette delle classifiche europee con le loro canzoni.

Non solo i cantanti, ma anche Giulia Stabile è riuscita a coronare il suo sogno. Ballerina di talento e vincitrice dell’ultima edizione che dalla prossima stagione entrerà a far parte del corpo di ballo del programma. Emozione dopo emozione a cui fanno seguito diverse soddisfazioni personali per la ballerina. Ma se lei farà ritorno il prossimo anno nel programma, per un insegnante non è così certa la riconferma.

Amici 21, riconferma in standby per un insegnante: che sorpresa!

Rudy Zerbi nel corso di un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche del suo futuro al talent show di Canale 5, Amici 21, per il quale però ancora non ha ricevuto conferme.

“Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso potrei dire che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto così bello, emozionante, stimolante e ricco che mi auguro un crescendo e cose completamente diverse. I tentativi di replica artistica dell’anno precedente non funzionano”.