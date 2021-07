Uomini e Donne, la dura verità di Riccardo Guarnieri su Roberta Di Padua: fan delusi per quello che sta accadendo in queste ultime ore.

Il silenzio è stato rotto e a far luce sugli avvenimenti che agli occhi dei telespettatori erano oscuri e misteriosi ci ha pensato Riccardo Guarnieri. Lo scorso maggio il cavaliere del Trono Over ha lasciato Uomini e Donne, dopo avere accusato Roberta Di Padua di averlo costretto a restare più del dovuto in studio solo per guadagnare visibilità e lavorare di più con il suo profilo Instagram.

Le accuse avevano acceso gli animi in studio e non solo. Roberta Di Padua aveva smentito tutto chiudendo in modo definitivo, per la seconda volta, la relazione con il cavaliere che a Uomini e Donne Magazine ha detto: “Sono tornato a essere quello che ero: single e spensierato”.

Uomini e Donne, la dura verità di Riccardo su Roberta: è stato d’accordo costretto?

Dopo aver fatto sapere di essere felice, Riccardo Guarnieri ha parlato della sua ex fiamma. “Roberta è stata attaccata sui social? Non mi riguarda più la cosa. Ognuno deve prendersi le proprie colpe che, in questo caso, sono al cinquanta e cinquanta”.

“Non ho mai sentito la sua mancanza, nemmeno i primi giorni post rottura perché era vivo il ricordo delle sue parole che ho vissuto come offese. Mi è sembrato che lei, a un certo punto, non facesse altro che umiliarmi, o almeno mi sono sentito così, pur di avere ragione”.