Uomini e Donne, terribile confessione: “Mi è accaduto quando avevo 8 anni”. I fan non potevano immaginare una cosa del genere

Il pubblico del piccolo schermo l’ha imparata a conoscere all’interno di Uomini e Donne. Vanessa Spoto è stata una delle corteggiatrici più apprezzate ed è diventata la fidanzata del tronista Massimiliano Mollicone. Su Instagram è molto seguita e affronta spesso dei discorsi anche piuttosto impegnativi nelle sue stories. L’ultima diretta riguardava i disturbi alimentari e i problemi avuti da bambina. Rispondendo alle domande dei fan, ha iniziato a parlare della fame nervosa. Un fastidio che l’aveva colpita all’età di soli 8 anni e che non l’ha lasciata in pace per diverso tempo. La Spoto ha affrontato il disturbo partendo da una rivelazione sul seno: “Quando ero più piccola, siccome mangiavo tanto, l’avevo molto grande. Poi è diventato molto piccolo quando sono dimagrita”.

Uomini e Donne, terribile confessione di Vanessa Spoto: “Mi è accaduto quando avevo 8 anni”

L’alimentazione è stato uno dei temi importanti da risolvere nella sua adolescenza: “E’ stato più un lavoro di mente che altro, da sola ho trovato la forza di dire basta e iniziare a mangiare più sano, giorno dopo giorno. Sono stata molto attenta e bevevo molta acqua, camminavo molto e piano piano mi sono ripresa”.

Purtroppo all’inizio però non è stato così facile e anche la sua famiglia era davvero molto preoccupata.

“All’età di otto anni avevo questa fame nervosa, dovuta da tantissime cose e mi portava a mangiare in continuazione: ogni minuto e ogni ora. I miei genitori erano preoccupatissimi, non sapevamo come fare. Mi alzavo addirittura la notte per mangiare”.

Dando un’occhiata alla sua bellezza e perfetta forma fisica, comunque, la sua forza di volontà sembra aver avuto la meglio e l’ha resa di certo una ragazza migliore, non solo esteticamente.