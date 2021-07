Temptation Island, attimi di terrore in hotel: è scoppiato un incendio!

Sono stati attimi di paura quelli vissuti la scorsa notte nell’hotel del reality Temptation Island. Un incendio ha fatto scatenare il panico

Questa sera e domani andranno in onda altre due puntate di Temptation Island, il reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Le coppie in gara sono in attesa di capire cosa ne sarà del loro futuro, tra prove di fedeltà e possibili tradimenti. Intanto, la scorsa notte è scattato il panico nell’hotelbase logistica dello show televisivo.

Un incendio ha colpito la struttura intorno alle 4 di notte, pare per via dell’uso di un liquido infiammabile. Dopo quanto accaduto lo scorso agosto, questo è il secondo incidente che ha visto coinvolta la struttura di Pula, in Sardegna. Immediatamente evacuate 60 persone, non sembrano esserci feriti.

Temptation Island, incendio in hotel: tutto a causa di un liquido infiammabile

Ad un anno di distanza, un altro incendio doloso colpisce l’hotel a quattro stelle Relais Is Mours a Pula, in Sardegna. Base logistica del reality show in onda su Canale 5 Temptation Island, ha costretto 60 persone ad evacuare la struttura alberghiera. Tra i presenti anche molti turisti, svegliati dall’allarme e dalle urla. Pare che qualcuno abbia versato del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e all’esterno, nell’area della terrazza. Dopo aver appiccato il rogo, il colpevole è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere il rogo. Ora scattano le indagini per individuare il colpevole, con i filmati delle telecamere della struttura da analizzare per trovare indizi utili.