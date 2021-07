Simona Ventura: “Siete anoressici di rispetto e sentimenti”. Cosa sta succedendo – FOTO

Simona Ventura esplode su Instagram e sfoga tuta la sua rabbia: “Vi dovete vergognare, siete dei pezzenti”. Le parole della conduttrice televisiva

Simona Ventura scatenata su Instagram commenta quanto sta accadendo in Sardegna, sfogando tutta la sua rabbia su coloro che hanno provocato la catastrofe. Sono questi momenti di sconforto per l’intera Regione dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Le fiamme ancora attive nell’Oristanese, come ha dichiarato anche il governatore Christian Solinas, “hanno cancellato secoli di storia ambientale e paesaggistica”.

In queste ore si sta lavorando intensamente per arginare i quattro roghi attivi che stanno devastando Montiferru. Un dramma che ha colpito gli abitanti della Sardegna e non solo. In questi giorni sono tantissimi gli amanti della bellissima isola che stanno esprimendo la propria solidarietà, tra questi anche la Ventura.

La Sardegna divorata dalle fiamme: il duro sfogo di Simona Ventura

Sono in tanti coloro che, in queste 60 ore circa che vedono la Sardegna bruciare a causa dei roghi, hanno espresso la propria solidarietà ai sardi. L’ex moglie di Stefano Bettarini ha pubblicato su Instagram una foto delle fiamme attive nell’Oristanese.

Il post della Ventura è accompagnato da un duro sfogo: “Vi dovete VERGOGNARE!!! Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi PIROMANI, che siate MALEDETTI. Sardegna mia che ti hanno fatto”. Dinanzi a tale catastrofe la conduttrice televisiva non ha resistito.

In queste ore i Vigili del Fuoco continuano a lavorare senza sosta combattendo contro lo scirocco che continua ad alimentare le fiamme. Intanto il governatore Christian Solinas ha reso nota l’intenzione di chiedere al premier Mario Draghi “che una quota del Pnrr sia subito destinato a un grande progetto di riforestazione“.