Serena Autieri costretta ad interrompere la diretta di Delicato: il motivo

Questa mattina, Serena Autieri si è vista costretta ad interrompere la diretta del suo programma TV Delicato. Ecco il motivo

Una decisione a sorpresa, che ha lasciato di stucco i telespettatori. Questa mattina, in onda su Rai 1 stava andando – come di consueto – il programma TV Delicato condotto da Serena Autieri. A differenza del solito, questa volta la diretta è durata solamente un’ora (invece che un’ora e mezza come sempre). Dopo qualche minuto di stupore generale, è stato spiegato il motivo del cambiamento nel palinsesto di Rai 1.

A partire dalle ore 10:00 è andata in onda un’edizione speciale del TG1 dedicata alla relazione annuale dell’Autorità Garante delle Telecomunicazioni, che ha tenuto occupato l’intero palinsesto fino a mezzogiorno. Slittato anche Don Matteo, che oggi è iniziato solamente intorno alle ore 12:30.

Serena Autieri, puntata di Delicato più breve del solito per un cambio di programmazione

I fan di Delicato – lo show mattutino condotto su Rai 1 da Serena Autieri – hanno ricevuto una spiacevole sorpresa questa mattina. Invece che un’ora e mezza come sempre, lo show è durato all’incirca 60 minuti per poi far spazio ad un’edizione speciale del TG1. Da mezzogiorno e fino ad un episodio di replica di Don Matteo (iniziato intorno alle 12:30), il palinsesto di Rai 1 ha offerto ai telespettatori un breve appuntamento con Techetecheté.

Le principali riviste dedicate alla televisione indicavano, nella sezione dedicata alla guida TV, un altro spezzone di Dedicato in onda dalle 12:00 alle 12:25 ma così non è stato. Nessun problema comunque, da domani Serena Autieri tornerà a condurre il suo programma come sempre.