Royal Family, il piano della Regina Elisabetta: Harry e Meghan nei guai!

La vita di Harry e Meghan lontano da Buckingham Palace continua spedita in California. L’annuncio di Harry della pubblicazione del suo libro di memorie nel 2022, con la casa di produzione americana Penguin Random House, sta facendo molto discutere anche in patria. I volumi sarebbero addirittura quattro, con uno riservato a Meghan e l’ultimo da scrivere dopo la morte della Regina Elisabetta. Proprio quest’ultima non sta vivendo benissimo questa frattura e in particolar modo non avrebbe digerito l’allontanamento dei suoi nipotini. Archie manca da Londra praticamente da un anno e mezzo e la piccola Lilibet è nata direttamente negli Usa. Dopo la decisione di interrompere il proprio servizio reale, i duchi del Sussex hanno perso i propri titoli, non potendo usare per il loro marchio ogni riferimento ai Windsor.

Nonostante tutto continuano a “lavorare” sfruttando il proprio status, creando indignazione in tutti i sudditi di Sua Maestà, visto i soldi direttamente guadagnati per sparare contro la corona.

L’esperta di corte, Ingrid Seward, crede che la Regina Elisabetta abbia però deciso di utilizzare una nuova strategia per contrastarli. Niente più frizioni dirette ma un invito ad “ignorarli”. A Express.co.uk ha dichiarato: “Non credo che rimuovere i titoli farebbe molta differenza e sembrerebbe molto meschino. Non è nello stile della monarca che preferisce ignorarli ed evitare di dargli altre munizioni per la loro polemica“.

“Proprio per questo motivo non credo che li escluderà dal Giubileo di Platino del prossimo anno“.

Royal Family, il piano della Regina Elisabetta: ignorare Harry e Meghan

A gennaio tuttavia i duchi del Sussex hanno perso alcune delle loro cariche, tra cui per Harry quelli di Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships e Diving. In più il secondogenito di Carlo e Diana non sarà più il patrono della nazionale inglese di Rugby (cosa a cui teneva molto).

Per Meghan invece sono venuti meno i patrocini con il Royal National Theatre e l’Associazione delle università del Commonwealth.

Ovviamente la rinuncia alla vita attiva di corte non poteva che comportare anche una rinuncia ad alcune cariche.

Come confermato da un portavoce della coppia però: “Il Duca e la Duchessa del Sussex rimangono impegnati nel loro dovere e servizio nel Regno Unito e in tutto il mondo e hanno offerto il loro continuo sostegno alle organizzazioni che hanno rappresentato indipendentemente dal ruolo ufficiale”. Chi non ha avuto invece nessun titolo reale da onorare è il piccolo Archie, escluso quindi anche dal sostegno economico dei contribuenti che gli sarebbe spettato.

Nell’intervista con Oprah si era addirittura paventato che tale decisione fosse dovuta al colore della pelle del bambino, cosa respinta con forza dai Windsor. Al di là di tutto comunque non sarà facile porre fine ad una polemica così accesa, con la speranza londinese che ignorarli serva a qualcosa.