Royal Family, ennesimo colpo di scena: “È fuori dalla linea di successione”

Un ennesimo colpo di scena investe la Royal Family. Infatti Lilibet, seconda figlia di Harry e Meghan, sarebbe fuori dalla linea di successione: i dettagli.

Le decisioni della Royal Family continuano a far discutere nel mondo intero. Infatti i reali inglesi hanno deciso di escludere la seconda figlia di Harry e Meghan, Lilibeth Diana, dalla linea di successione. Infatti sul sito ufficiale in cui i neonati reali sono inseriti solitamente a sette settimane dopo la nascita manca il nome di Lilibet.

Nel sito ufficiale, infatti, non è ancora riconosciuto il nome della seconda figlia di Harry e Meghan. Eppure Lilibet è nata lo scorso 4 giugno negli Usa, come riportato dal Daily Mail. Infatti come riporta il tabloid inglese, ad occupare il posto della damigella (l’ottava linea di successione) c’è ancora il principe Andrew. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in Gran Bretagna a causa di questa dimenticanza.

Royal Family, Lilbet fuori dalla linea di successione: il sito reale ancora deve aggiornarsi

Meg & Harry's daughter Lilibet STILL missing from royal line of succession https://t.co/RRSzrSmtQU — The Sun (@TheSun_NI) July 24, 2021

Alla nascita della loro seconda figlia Harry e Meghan hanno deciso di omaggiare sia la regina Elisabeth con il primo nome e la madre Diana con il secondo. Il nome di Lilibeth Diana nella linea di successione dovrebbe essere subito dopo quello del fratello Archie, inserito a 15 giorni dalla sua nascita nel 2019. Inoltre sempre secondo il tabloid inglese il nome del principe Louis, secondogenito del principe William e di Kate Middleton, è stato inserito a 12 giorni dalla nascita.

Persino il nome di Lucas, il figlio di Zara e Mike Tindall che è il 22° in linea di successione al trono, è stato inserito prima del nome di Lilibet Diana. Inoltre un portavoce di Buckingham Palace ha rivelato che il sito viene aggiornato periodicamente. Ad oggi quindi è un grande mistero quando la secondogenita di Harry e Meghan verrà inserita sul sito. Intanto si vocifera che la piccola Lilibet verrà battezzata nella cappella di San Giorgio a Windsor, come Archie, in presenza della Regina.