Rai1, inizia un nuovo programma: colpo di scena alla conduzione

Arriva su Rai Uno un nuovo format estivo, in onda ogni weekend: Azzurro, Storie di Mare. Al timone la Tv di Stato ha promosso un volto che sta già riscuotendo tantissimo successo

In arrivo su Rai1 un nuovo programma con alla conduzione Beppe Convertini. L’attore è stato promosso come volto dell’estate al timone di ‘Azzurro, Storie di Mare’ in onda nei weekend. Ad anticiparlo è stato Blogo. Il nuovo format partirà nella mattinata di domenica 15 agosto alle ore 9.30 sul primo canale della Tv di Stato.

Ogni settimana Convertini visiterà le coste più belle del nostro Paese raccogliendo le testimonianze di chi vive quei luoghi: dalla cucina al turismo, dal mare ai progetti. Una nuova opportunità per il conduttore che bisserà sulla Rai. Difatti, Beppe Convertini sta già riscuotendo tantissimo successo assieme ad Anna Falchi con ‘Uno Weekend’.

Beppe Convertini al timone di “Azzurro, Storie di Mare”, il nuovo programma di Rai Uno: tutto quello che c’è da sapere

Beppe Convertini raddoppia su Rai Uno. Dopo il successo che sta riscuotendo con ‘Uno Weekend’, la Tv di Stato ha deciso di promuoverlo come volto dell’estate affidandogli anche la conduzione di ‘Azzurro, Storie di Mare’.

Convertini assieme ad Anna Falchi sta registrando ottimi ascolti con ‘Uno Weekend’, il format che ogni sabato e domenica da spazio a coloro che vanno a fare la spesa nei mercati rionali su tutto il Paese: da nord a sud.

Anche al timone di ‘Azzurro, Storie di Mare’, il conduttore televisivo non sarà solo: ad affiancarlo ci saranno Greta Pierotti e Marco Faimali. La Pierotti è una giovane attrice e nuovo volto di Rai Yoyo. In pochissimo tempo è riuscita a conquistare il cuore dei più piccini. Quanto a Faimali, è direttore presso l’Istituto per lo studio degli impianti antropici e sostenibilità in ambiente marino. Non ci resta che attendere l’inizio del nuovo programma Rai alla scoperta delle coste italiane più belle.