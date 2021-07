Mara Venier ancora in ospedale: le condizioni della conduttrice – VIDEO

Ancora in ospedale la zia degli italiani, Mara Venier. La conduttrice di Domenica In continua ad essere sotto controllo dopo il problema causatole da un dentista incompetente

Lo scorso 8 giugno Mara Venier decise di condividere con tutti i suoi followers di Instagram quanto gli stava succedendo per l’incompetenza di un dentista. Recatasi in uno studio privato per un’operazione, il primo intervento le provocò una paralisi a parte del viso, del labbro, della lingua etc.

La conduttrice di Domenica In fu costretta a subire un secondo intervento per rimuovere l’impianto alla bocca che le aveva provocato tale disagio. Intanto il dramma per la Venier non si è concluso. Per lei il recupero è ancora molto lontano e non si esclude un’ulteriore operazione.

Intanto la zia degli italiani continua a tenere aggiornati i fans che sin dal primo momento l’hanno sostenuta dandole coraggio. Proprio oggi la Venier ha fatto sapere di trovarsi nuovamente in ospedale pubblicando una nuova Insta Stories dove inquadra l’ingresso del reparto di neurochirurgia, neurotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale al Policlinico Umberto I di Roma.

Mara Venier di nuovo in ospedale dopo il problema che le ha causato una paresi a parte del volto

Dopo l’intervento alla bocca riuscito male a causa dell’incompetenza di un dentista, il problema di Mara Venier è monitorato dal chirurgo Valentino Valentini che le ha evitato la paresi totale. La zia degli italiani oggi è tornata al Policlinico Umberto I di Roma per un controllo.

E’ stata proprio la conduttrice ad informare i suoi fans con una Insta Stories dove ha filmato il reparto di neurochirurgia, neurotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale. La Venier ha scritto: “Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà“. Intanto, terminato il suo impegno con Domenica In che tornerà a settembre, la conduttrice sta cercando di recuperare un po’ di serenità.