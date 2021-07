La show girl Francesca Lodo, di recente tornata dall’Isola dei Famosi, ha commentato indignata quanto ha visto accadere nelle ultime ore in Sardegna, condividendo diversi messaggi e lanciando un appello.

Quando è tornata a casa dall’Isola dei Famosi, Francesca Lodo ha raccontato quello strano senso di straniamento di sentire le strade in cui si è vissuto a lungo come estranee. Eppure la soubrette ha spiegato di vivere da oltre dieci anni a Roma, nonostante sia di origine sarda, essendo nata a Cagliari ormai 38 anni fa.

LEGGI ANCHE >>> Francesca Lodo, “effetto calamita” dopo il vaccino? Fan senza parole – VIDEO

NON PERDERTI >>> Lodovica Comello, arriva una rivelazione a sorpresa: fan spiazzati

L’amore per la sua terra di orgine, però, è rimasto molto forte. Vedendo in televisione quanto sta succedendo negli ultimi giorni di luglio nei dintorni di Oristano, la showgirl ha voluto commentare pubblicamente sui propri profili social la distruzione di ettari di natura e di bellezza sarda.

Francesca Lodo, la speranza: “Forza Sardegna mia”

Francesca Lodo non ha esitato a definirsi schifata per quanto sta accadendo in Sardegna, dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza proprio a causa degli incendi. La soubrette ha condiviso un’immagine di un cane bruciato dalle fiamme, commentando: “Provo solo tanta rabbia e schifo“. Forse, in quelle parole, c’è la sensazione che si poteva fare di più.

LEGGI ANCHE >>> Elisabetta Gregoraci, decisione inaspettata di Mediaset: cambia tutto

La modella, però, lancia anche un messaggio di speranza per la sua terra, che ha fra le ricchezze principali la bellezza dei suoi paesaggi e delle calette. Francesca Lodo scrive su un’immagine dove si vedono le fiamme che divorano la natura circostante: “Forza Sardegna mia, ce la farai anche questa volta“.

Ecco alcuni dei messaggi condivisi da Francesca Lodo su Instagram: