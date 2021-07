Fortnite, un leak rivela una feature che potrebbe essere “game-changer”

Spuntano altre possibili novità in arrivo su Fortnite. Un leak parla di una feature che potrebbe essere “game-changer”

Tante altre aggiunte potrebbero presto arrivare su Fortnite. Epic Games vuole fare le cose in grande, tra partnership di livello, skin, eventi e molte novità non ancora annunciate. Leaker e dataminers si stanno dando da fare per scovare indizi che possano dare un’idea di ciò che gli sviluppatori hanno in mente.

Qualche giorno fa, il famoso leaker HYPEX ha svelato che la “fauna selvatica cavalcabile” sarebbe in via di lavorazione, e potrebbe arrivar nel corso della stagione 7 o della 8. Si tratterebbe di una novità assoluta, e che potrebbe cambiare le sorti del gioco per sempre. Poter cavalcare gli animali, infatti, permetterebbe di spostarsi per l’isola di gioco con una facilità inaudita.

Epic are working on a new wildlife animal codenamed “Avian”, from the codename of it it will probably be the first flying animal in Fortnite!

Remember, that is NOT his name it’s just the codename!

— HYPEX (@HYPEX) July 20, 2021