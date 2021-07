Covid-19, bollettino 26 luglio: 3.117 contagiati e 22 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto è stato comunicato poco fa dalla Protezione Civile l’ultimo bollettino Covid relativo alla giornata odierna, lunedì 26 luglio. Tutti i dati aggiornati su contagi, guarigioni e decessi.

In aumento anche il numero dei decessi con 22 vittime (ieri sono state 7). Quanto al numero dei guariti odierni sono 1.114 coloro che hanno sconfitto il virus (ieri 1.001). Per quanto concerne i posti letto occupati in terapia intensiva sono +4 i nuovi ricoveri e +120 quelli nei reparti ordinari. Dall’inizio della campagna di immunizzazione ad oggi sono 65.315.438 le dosi di vaccino somministrate in totale.