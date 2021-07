Catherine Spaak, il dramma dei ricatti e la morte vista da vicino

Catherine Spaak ha ripercorso il dramma che ha dovuto attraversare di recente, ed inoltre ha commentato il movimento #meetoo di cui, forse, si sente un po’ la madrina, essendo stata una delle prime a denunciare i ricatti sessuali.

Catherine Spaak è tornata a raccontarsi a cuore aperto in un’intervista. Quanto successo in questi anni con il movimento americano #metoo è stata solo la conferma di quanto lei ha sempre avuto il coraggio di dire pubblicamente, ovvero che i ricatti sessuali nel mondo dello spettacolo esistono, e ne sono vittime uomini e donne.

La protagonista del film “Il Sorpasso” ha anche sottolineato come negli anni ’80 fosse veramente frequente il ricatto sessuale: “La maggior parte degli maschietti la butta sul predominio di una donna debole e succube. E molte cedono, per interesse“. Catherine Spaak, però, racconta di non aver mai ceduto ad una proposta indecente per lavorare.

Catherine Spaak: “Ho avuto un’emorragia celebrale”

Nel corso dell’intervista al quotidiano Il Giornale, l’attrice francese è tornata a parlare della tragedia che ha vissuto a fine del 2020. Non si accorse neanche di cosa stava succedendo nel mondo con la pandemia di Covid, perchè tornò a casa dall’ospedale proprio l’8 marzo, cioè nel primo giorno di lockdown.

Catherine Spaak, purtroppo, ha avuto un’emorragia celebrale. L’attrice ripercorre quanto successo a novembre 2020: “All’Ospedale Santa Lucia (a Roma, ndr) mi hanno salvata ed in quel reparto di neurologia ho capito il valore del dono e dell’amicizia”. Poi l’affondo: “Solo la sofferenza ci fa maturare, purtroppo“.