Calciomercato Juventus, affare lampo: battuto il Milan in extremis

Il calciomercato della Juventus potrebbe sbloccarsi con un affare lampo. I bianconeri avrebbero battuto il Milan per un gioiellino del calcio mondiale.

É una giornata importantissima per la Juventus che accoglierà Cristiano Ronaldo alla Continassa, mentre continuano i lavori dietro le quinte per i colpi di calciomercato. Infatti prima del dialogo con il campione portoghese, il Ds Cherubini sembrerebbe riuscito a sorpassare la concorrenza del Milan per uno dei talenti del calcio mondiale. La Vecchia Signora sembrerebbe pronta a chiudere il colpo Kaio Jorge.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, altra grana per Maldini: una stella verso l’addio!

Il talentino verdeoro è seguito da tempo dai rossoneri, che però stentano a trovare un accordo con il Santos per la cessione di Kaio. Così la Juventus avrebbe deciso di accontentare la richiesta del presidente del club brasiliano, riuscendò così a mettere le mani sull’attaccante della nazionale Under 20 del Brasile. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della trattativa.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge vicino alla firma: le cifre

Si muove a passo spedito il calciomercato della Juventus, con la compagine bianconera pronta a realizzare colpi mirati per tornare a vincere e per ricostruire. In queste ore, secondo calciomercato.it, Agnelli avrebbe superato l’offerta del Milan per Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano continua a preferire i rossoneri, ma in caso di accordo economico non chiuderebbe le porte alla Vecchia Signora.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Alex Zanardi, il camionista si sfoga: “C’era solo una possibilità”

Per il Santos è fondamentale vendere quanto prima il classe 2002, visto che il prossimo 31 dicembre andrà in scadenza di contratto. Il club brasiliano punta così a monetizzare per non perdere il gioiellino a parametro zero. Oltre alle due big di Serie A sembrava esserci anche un interessamento del Benfica. Invece l’incursione del club portoghese era stata architettata dal presidente del Santos per far alzare il prezzo. Vedremo quindi chi riuscirà a spuntarla, con Kaio Jorge che scalpita per giocare in Serie A.