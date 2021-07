Calciomercato Inter, cessione illustre in arrivo: Inzaghi non lo vuole! Marotta sta provando a trovare una soluzione remunerativa

In casa Inter si pensa a come finanziare il proprio mercato. Tutto ruota attorno alle cessioni viste le difficoltà economiche che Marotta e Ausilio devono fronteggiare. Suning ha avallato solo l’acquisto di Calhanoglu a parametro zero, mentre ora richiede uno stretto autofinanziamento. A Simone Inzaghi servono ancora delle pedine piuttosto importanti nel suo scacchiere. Due esterni di centrocampo in grado di dare sostituire Hakimi e Young, che rimarrà in rosa ma ha ormai 36 anni. Poi nel cuore della mediana c’è bisogno di rinfrescare il reparto con gente di gamba e inserimento. Eriksen non potrà riprendere l’attività agonistica per ora, mentre uno tra Gagliardini e Vecino verrà tagliato. Nainggolan è ormai ad un passo dal Cagliari e potrebbe essere inserito nella trattativa per Nandez. Manca ancora l’accordo sulla parte cash ma i discorsi con il presidente Giulini proseguono spediti.

Calciomercato Inter, cessione illustre in arrivo: Vidal verso il ritorno in Sud America

Uno che doveva fare la differenza e che invece è risultato un grande flop è Arturo Vidal. Fortemente voluto da Antonio Conte, il cileno non è mai apparso ai livelli della Juventus o del Bayern Monaco. L’esperienza a Barcellona sembra aver lasciato degli strascichi e l’età gioca ormai la sua parte. Il suo ingaggio da 6,5 milioni di euro netti pesano molto sul bilancio e impongono valutazioni definitive. I nerazzurri sarebbero disposti a darlo via anche gratis pur di liberarsi dell’ingaggio, un po’ come per Nainggolan. Vidal ha un contratto fino al 2022, con opzione per il 2023 ed è stato accostato ultimamente al Boca Juniors. Se riuscirà ad ottenere un accordo vantaggioso potrebbe tornare in Sud America nelle prossime settimane. A quel punto l’Inter si guarderà intorno per completare il centrocampo con un profilo più pronto. Pjanic continua ad offrirsi in Italia ma costa molto di stipendio, mentre il profilo di Torreira potrebbe tornare d’attualità se l’Arsenal aprisse al prestito.