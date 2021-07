Belen Rodriguez, polemiche social: la mamma è una furia

Scoppia la polemica per la neo mamma Belen Rodriguez e la nonna di Santiago e Luna Mari risponde per le righe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Pochi giorni dopo il parto, Belen Rodriguez si è rimessa subito a lavoro portando con sé la piccola Luna Mari. Se da una parte in molti hanno apprezzato la voglia di rimettersi in gioco, dall’altra non c’è stata approvazione per il gesto della showgirl argentina.

LEGGI ANCHE > > > Pippo Baudo, arriva la decisione della Rai: al timone di tre speciali in prima serata



NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, ex tronista dalle stelle alle stalle: “Oggi faccio il parquettista”

La neo mamma e compagna di Antonino Spinalbese non è solita rispondere alle critiche sui social, ma al suo posto ci ha pensato mamma Veronica.

LEGGI ANCHE > > > Simona Ventura: “Siete anoressici di rispetto e sentimenti”. Cosa sta succedendo – FOTO

Belen Rodriguez, la mamma Veronica risponde per le righe agli haters

Un utente su Instagram ha commentato il post di Belen Rodriguez scrivendo: “Hai tanto desiderato questa bambina, un periodo di pausa te lo potevi anche prendere, no?”. Il commento sembrava privo di malizia, ma la mamma della showgirl argentina, Veronica Cozzani non ha gradito le parole dell’utente ed ha risposto: “Prenditela tu. Che problemi hai? È un tuo problema”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Mara Venier ancora in ospedale: le condizioni della conduttrice – VIDEO

La maggior parte dei follower di Belen Rodriguez non hanno gradito la risposta della mamma e l’hanno accusata, anche duramente. Qualcuno ha rivendicato la lingua italiana – essendo il commento in un’altra lingua – qualcun altro, invece, ha soltanto richiesto la calma. Le polemiche social dilagano, ma la showgirl argentina con signorilità non si lascia toccare minimamente e si gode la sua maternità a modo suo.