Le anticipazioni di Temptation Island rivelano ai milioni di telespettatori numerosi colpi di scena.

Mancano due puntate alla fine del programma e le indiscrezioni stanno accendendo la curiosità dei milioni di telespettatori che ogni lunedì, puntualmente si sintonizzano su Canale 5 per seguire le vicende amorose delle coppie.

Questa sera sarà la penultima puntata del docu-reality Temptation Island e in molti si chiedono si chiedono cosa succederà nella penultima puntata del programma. Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Temptation Island, la decisione finale spiazza tutti: pace fatta?

La vicenda che sta tenendo maggiore banco è quella legata a Manu e Ste. Lui non ha fatto altro che definirla una ragazza perfetta solo nel ricoprire le mansioni domestiche mentre lei lo ha sempre criticato per quanto riguarda la sfera intima dove tutto funziona al contrario. Lui si è attratto dalla single Federica mentre lei si è avvicinata al tentatore Luciano al punto che si lascerà andare in un bacio. Come l’avrà presa Stefano lo si saprà solo durante la diretta.

Novità importanti anche per la coppia Floriana e Federico che nel corso della terzultima puntata hanno lasciato il programma da single. Lui non si è arreso e, secondo le anticipazioni, nella puntata di questa sera il pubblico potrà assistere alla decisione finale: Floriana tornerà sui suoi passi e concederà una seconda chance al suo Federico?