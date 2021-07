Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore mettono al corrente il pubblico di numerosi colpi di scena: scopriamo quali.

Il paradiso delle signore sta accrescendo il suo seguito. Sono tantissimi i telespettatori che hanno seguito dall’inizio la soap-opera e visto nascere e ed evolversi la storia d’amore tra Gabriella e Salvatore. Nel corso delle trame della soap la giovane stilista ha deciso di chiudere la relazione con il barista a causa della sua eccessiva gelosia, per avvicinarsi a Cosimo Bergamini, giovane facoltoso, ed sposarsi con lui. La prossima stagione però cosa riserva ai tantissimi telespettatori?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, si riaccendono le speranze: in arrivo nuovi volti

Secondo le ultime anticipazioni de Il paradiso delle signore 6, sembra certo che Alessandro Cosentini, l’attore che dà il volto a Cosimo Bergamini, dovrebbe restare nella soap e dunque continuare la storia d’amore tra lui e la giovane stilista. Al momento si tratta di un rumor non confermato ma se così fosse le trame della soap prenderebbero un’altra piega.

Per quel che riguarda la trama, invece, i telespettatori hanno lasciato Cosimo e Gabriella separati mentre la giovane Rossi era Milano a lavorare. Adesso sembra proprio che Cosimo ritornerà a Milano. Nelle puntate di settembre de Il paradiso delle signore, inoltre, ci sarà l’arrivo di tre nuove Veneri.