Alessandro Borghese, lo chef-conduttore figlio dell’attrice Barbara Bouchet, è pronto a tuffarsi in una nuova avventura sul piccolo schermo.

Dopo Cuochi d’Italia e 4 Ristoranti, Alessandro Borghese è pronto a lanciarsi in una nuova avventura culinaria televisiva. Il neo programma, le cui riprese si stanno svolgendo in questi giorni, è Piatto Ricco. Intanto il figlio di Barbara Bouchet è in giro per le nuove puntate del suo 4 Ristoranti, ma nel frattempo si prepara a debuttare con un nuovo format di cucina.

Ad accoglierlo sarà Tv8, come anticipa BlogTvItaliana, a partire dal 1° settembre in una striscia quotidiana, come si deduce da un post Instagram pubblicato dallo chef. Il format sarà una sfida da preserale, come accaduto per altri programmi targati Borghese.

Alessandro Borghese, nuovo programma per lo chef: di cosa si tratta

Lasciata la conduzione di Cuochi d’Italia, Borghese torna dunque a cimentarsi in una gara a base di cuochi amatoriali. Il figlio di Barbara Bouchet dovrà seguire le gesta di quattro concorrenti che si daranno battaglia su tre sfide a eliminazione diretta.

Non basterà realizzare piatti all’altezza della sfida e del giudice, ma i concorrenti dovranno dimostrare di avere buone capacità strategiche per mettere in difficoltà gli avversari e garantirsi così il passaggio al turno successivo.