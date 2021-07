Amici, che malinteso con Aka7even! Lui si difende subito – FOTO

Un fan di Aka7even avrebbe raccontato quanto successo in un bar, dove il cantante si sarebbe trovato con la sua fidanzata. Ecco cosa sarebbe successo secondo l’ammiratore e perchè lui ha subito smentito.

Il 25 luglio Aka7even è stato ospite speciale del concerto a Forio D’Ischia di Gigi D’Alessio. L’ex cantante di Amici, commosso, ha ringraziato per l’opportunità di poter cantare insieme al suo idolo, ricordando di essere cresciuto con le sue canzoni, e di come l’esibizione sia stata per lui un vero e proprio sogno che si realizza.

LEGGI ANCHE >>> Amici 20, Rosa Di Grazia beccata con un ex tronista di Uomini e Donne? – FOTO

NON PERDERTI >>> Amici 20, è finita la storia d’amore tra ex allieva e famosissimo cantautore: l’annuncio

Con l’occasione, Aka7even ha condiviso diverse foto e video che lo ritraggono sia con Gigi, che con suo figlio, mentre si rilassano in barca. Secondo quanto alcuni fan avrebbero raccontato alla blogger Deianira Marzano, l’ex cantante di Amici sarebbe poi stato avvistato al bar, dove in molti gli avrebbero chiesto l’autografo oppure un selfie.

View this post on Instagram A post shared by 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

Amici, Aka7even smentisce: “Deianira, il fan sbaglia”

Alcuni fan si sarebbero lamentati del fatto che Aka7even, in compagnia di una misteriosa mora che sarebbe la sua fidanzata, avrebbe trattato male alcune persone che gli chiedevano l’autografo. Secondo il racconto di un papà, il cantante avrebbe rifiutato di fare la foto, l’autografo o di fermarsi a parlare con tutti.

LEGGI ANCHE >>> Amici, racconto shock di un ex allievo: “Sono andato in arresto cardiaco” – VIDEO

La presunta fidanzata di Aka7even, inotre, avrebbe anche preso in giro il papà, che l’ha etichettata come “super antipatica“. Il diretto interessato si è affrettato a smentire subito tutto, sottolineando che per lui i suoi ammiratori sono importanti e che ci tiene a mostrarsi disponibile sempre. Chi avrà ragione?

Ecco le Storie di Instagram che raccontano quanto successo: