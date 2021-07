WhatsApp, come inviare messaggi che durano 7 giorni: tutti i dettagli

Spunta su WhatsApp una funzione per inviare i messaggi visibili solamente per sette giorni. Andiamo a vedere come applicare il nuovo strumento.

Non mancano mai le novità all’interno di WhatsApp, specialmente in questo 2021 caratterizzato da tantissime nuove funzioni inserite sull’applicazione. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park hanno inserito anche i messaggi validi per solamente sette giorni. Insomma da oggi potrete inviare messaggi che sono visibili per una sola settimana e sono denominati ‘effimeri‘. La scelta va a riprendere alcune funzioni simili dei competitors.

Attivare il nuovo tool è semplicissimo e sarà possibile usarla anche sulla versione Web dell’applicazione. Infatti nel caso in cui un utente vorrà usare i ‘messaggi effimeri‘ dovrà cliccare sulla foto profilo del contatto con cui sta parlando e poi andare nella sezione ‘Messaggi temporanei‘. Cliccando qui, infatti, possiamo selezionare ‘messaggi a scomparsa’ ed attivarli. Così facendo i vostri messaggi saranno visibili per una sola settimana, prima di autodistruggersi.

WhatsApp, nuova funzione per chiamate e videochiamate: utenti soddisfatti

E’ un anno ricco di novità per WhatsApp che poco tempo fa ha rilasciato una nuova ed utilissima funzione. All’interno dell’applicazione, adesso, si potrà entrare nelle chiamate e videochiamate già iniziate. Ad annunciarlo è proprio il leader del Gruppo Facebook, Mark Zuckerberg, con un post pubblicato sui suoi profili social. L’arrivo della nuova funzione è imminente e sarò disponibile a partire dal prossimo lunedì per gli utenti di tutto il mondo.

Prima dell’ultimo aggiornamento l’unico modo per entrare all’interno di una chiamata era rispondere alla notifica sullo schermo. Invece con l’update sarà possibile vedere chi è presente in chiamata, con gli utenti che potranno aggiungersi a conversazione in corso. Ovviamente questo aggiornamento riguarderà le chiamate di gruppo e riprenderà uno strumento già visto su Instagram.