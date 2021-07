Una coppia amatissima di uomini e donne sta vivendo un periodo di crisi? La verità raccontata da loro.

In molti hanno seguito con particolare accanimento il trono di Lorenzo Riccardi che all’ultimo atto, quello della scelta, ha deciso di scegliere come sua compagna di vita Claudia Dionigi. Da quel momento sono diventati una delle coppie più amate di Uomini e Donne e negli ultimi giorni hanno avuto modo di riapparire in televisione dopo lo Speciale dedicato proprio alle scelte dei tronisti.

Molti, di recente, avendo notato meno intesa social tra i due, avevano pensato ad una crisi che stesse portando la coppia a logorarsi, ma a Uomini e Donne Magazine Lorenzo ha smentito tutto.

Uomini e Donne, è crisi per una coppia amatissima? La verità

“Tra me e Claudia non c’è mai stata nessuna crisi. Ogni giorno cerchiamo di costruire il nostro futuro insieme”, ha affermato Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne Magazine. Dopo aver smentito la crisi con la fidanzata, ha voluto raccontare a Uomini e Donne le sensazioni provate a rivedersi in TV: “Per me e Claudia rivederci non è stato poi così strano: non era la prima volta che riguardavamo le nostre immagini. In questi anni ci è capitato tante volte di trasmettere sullo schermo i momenti più importanti del nostro percorso. E ogni volta è come se fossimo di nuovo lì”. Con queste parole dunque l’ex tronista ha smentito categoricamente le voci su una crisi tra lui e la sua dolce metà.